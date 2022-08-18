خاص.. “شكشك” يراسل البريقة لضرورة قيام بإجراءات لمنع ظاهرة تهريب الوقود

تحصلت صحيفة صدى الاقتصادية حصرياً على مراسلة رئيس ديوان المحاسبة طرابلس كتاب لرئيس مجلس إدارة شركة البريقة لتسويق النفط.

يتضمن ضرورة قيامها بحزمة من الإجراءات التي تتعلق باختصاصاتها وضمن مسئولياتها لمنع ظاهرة تهريب الوقود ، لما لها من تداعيات كبيرة علي ميزانية الدولة وعلى المواطنين ووجوب المباشرة في تنفيذها وأهمها إعادة هيكلة حركة توزيع الوقود وتركيب منظومة الكترونية لتتبع حركة التوريد والنقل والتوزيع .

كما تضمن الكتاب ضرورة قيام الدولة بحلول شاملة ونهائية من خلال المفاضلة بين البدائل المختلفة التي تضمن حصول المواطن على الوقود لتلبية احتياجاته اليومية.





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