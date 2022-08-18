نفاذ التطعيمات الإجبارية في ليبيا ومناشدات لتجنب مخاطر إصابة الأطفال بالامراض

يشتكي عدد من المواطنين من نفاذ ونقص شديد في عدد من تطعيمات الأطفال الإجبارية، وخصوصاً المواليد في جميع مراكز الصحة الأولية في ليبيا.

وأكد مصدر من مركز مكافحة الأمراض لتطبيق بكم الاخباري، إن سبب نفاذ اللقاحات ،يرجع لعدم

موافقة مصرف ليبيا المركزي على فتح اعتمادات لتوريد التطعيمات الروتينية وتطعيمات المدارس بعد نفاد كل الكميات من مخازن الإمداد الطبى.

وتناشد إدارة المركز الحكومة والمصرف المركزي، بالتدخل العاجل بعد موافقة الجهات الرقابية الأخرى، بفتح اعتمادات للشركات.

يشار إلى أن اليونيسف والصحة العالمية كانا قد حذرا العام الماضي من تعرض أكثر من 250,000 ألف طفل في ليبيا لخطر الإصابة بأمراض يمكن الوقاية منها بلقاحات أصبحت مفقودة جراء اضطرار العديد من مراكز التطعيم إلى غلق أبوابها.

كما أن 200 مركز تطعيم من أصل 700 مركز أعلنوا نفاذ مخزون لقاحات السل، وشلل الأطفال والحصبة ما لم يتم اتخاذ التدابير العاجلة للحصول على اللقاحات.