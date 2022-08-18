إغلاق 232 مخبز في كافة أنحاء ليبيا بسبب مخالفتها للشروط الصحية

أكد النائب العام الصديق الصور، إقفال 232 مخبز في كافة أنحاء ليبيا، 60 منها في طرابلس و20 في بنغازي و53 في مصراتة، وذلك بسبب التزامها بالاشتراطات الصحية، وتسبب الاذي للمواطنين.

وأوضح الصور خلال مؤتمر صحفي أمس، أنه تم جمع 601 عينة من المخابز بكافة أنحاء ليبيا، وتحويلها إلى معمل دولي في ألمانيا، لتحليلها والتأكد من خلوها من كافة المواد الضارة ، مضيفا أنهم في إنتظار نتائج التحاليل، ومبينا أنه سيتم إتخاذ كافة الإجراءات ضد المتورطين في أي شبهات فساد وضرر بصحة الناس و بالمال العام .