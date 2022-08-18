“القطراني” يناقش استكمال إجراءات إعتماد الملاك الوظيفي لموظفي وزارة الزراعة

اجتمع النائب الأول لرئيس الوزراء ووزير الزراعة والثروة الحيوانية المكلف “علي القطراني”، وبحضور الوكلاء ومدراء الإدرات والمكاتب، والمراقب المالي.

تناول الاجتماع مناقشة بعض الأمور التنظيمية والاطلاع على كافة المختنقات التي تواجه سير العمل اليومي والبحت عن انجح السبل الممكنة لتفعيل نشاطه، وقد تم فيه الاطلاع والتباحت للتوصل إلى العمل على تحديد الاختصاصات والمسئوليات وتعديل مايستوجب تعديله وفقاً للهيكل التنظيمي المعتمد .

إلى جانب استكمال إجراءات إعتماد الملاك الوظيفي، وإجراء المطابقة المالية مع وزارة المالية في موعدها المحدد وصولاً إلى تنفيذ الجدول الموحد للمرتبات على مستوى الدولة، إضافة إلى الاطلاع على ماتم من اجراءات من طرف الوزارة لحل الصعوبات فيما يتعلق بتوفير المسلزمات الزراعية والبذور والأعلاف واللقاحات والامصال والأدوية البيطرية والمبيدات.

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