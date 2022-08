أعلنت شركة الواحة للنفط، البدء في التشغيل التجريبي للمحطة PL5-1 والمحطة الرئيسية بحقل الظهرة، مشيرة إلى أنه سيتم تشغيل المحطة PL7-2 خلال الأسبوع القادم.

وقالت الشركة في بيان عبر صفحتها على فيسبوك، إنه من المتوقع أن يصل إنتاج الحقل من 8 إلى 10 آلاف برميل قبل انتهاء السنة الحالية 2022م، لافتة إلى أن الحقل كان قد تعرض للتخريب والتدمير شبه التام سنة 2015م، على أيدي من سمتهم “الجماعات الإرهابية”.

وأوضحت الشركة أن إعادة الحياة للحقل جاء في ظروف أمنية وحياتية صعبة وبإمكانيات شبه معدومة؛ نظرا لشح الموارد المالية والميزانيات خلال السنوات الماضية، بحسب البيان.

المصدر: شركة الواحة للنفط

The post متوقعة إنتاج 10 آلاف برميل.. شركة الواحة تعلن بدء التشغيل التجريبي لحقل الظهرة النفطي appeared first on ليبيا الأحرار.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة ليبيا الاحرار