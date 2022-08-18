تطبيق بكم يرصد تزويد عدد من محطات الوقود بسبها بالبنزين اليوم الخميس

أكد مصدر مسؤول بمستودع سبها النفطي لتطبيق بكم الاخباري، بأن المحطات التي سيتم تزويدها بوقود البنزين اليوم الخميس و هي محطة 709 الغريفة، محطة 673 برقن، محطة 693 زويلة،محطة 679 تمنهنت، محطة 204 تاروت،محطة 212 بريك،محطة 743 تمسة،محطة 707 قراقرة،محطة 864 أشكدة، محطة 348 تراغن ،محطة 046 صحراء المحبة،

محطة 691 ام الأرانب، محطة 140 الإتقان الأمثل، محطة 701 تساوة، محطة 741 الأبيض، محطة 380 البدير، محطة 695 القطرون، محطة 731 مكنوسة، محطة 157 الشويرف، محطة 667 براك، محطة 671 القرضة،محطة 876 الزيغن.

وأوضح المصدر أن سعر لتر البنزين في السوق السوداء يصل إلى 2.100 ،والسعر الرسمي 0.15 درهما.

يشار إلى أن هناك تحسنا ملحوظا في التزود بالوقود من محطات مدينة سبها ،مع إستمرار نشاط السوق السوداء في عدد من مناطق الجنوب.