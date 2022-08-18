شركة السهم تستعد لإطلاق خط سبها سبتمبر القادم

أكد مدير عام شركة السهم للنقل العام أبوبكر قرمان التجهيز لإطلاق خط طرابلس – سبها بداية شهر سبتمبر القادم بواقع رحلتين أسبوعيا وبمبلغ 70 دينار ، مشيراً إلى أن خطي يفرن وغريان تم ايقافهما مؤقتاً لعدم وجود إقبال.

وأضاف لتطبيق بكم الاخباري أن الشركة إطلقت السبت الماضي خط طرابلس – السبيعة مروراً بمنطقة قصر بن غشير، بواقع 6 رحلات يومياً .

وقال قرمان إن عدد خطوط النقل داخل المدينة 12 خط، وعدد الخطوط بين المدن 4 خطوط ، وعدد الخطوط الدولية 3 خطوط لمدن كلها حالياً إلى تونس .