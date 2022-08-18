تريبولي مول: في حال استمرار الركود سنجبر على اتخاذ عدد من الإجراءات

أكد المدير التنفيذي لسلسة أسواق تريبولي مول محمد بوعقرب ارتفاع أسعار السلع الغذائية مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي 2021، وشمل ذلك كافة السلع الغذائية خاصة الأساسية منها.

وأرجع بوعقرب في حديثه لتطبيق بكم الاخباري ارتفاع أسعار السلع الغذائية بالمول إلى ارتفاع سعرها لدى الشركات الموردة، مبيناً أن هامش ربح المول في السلع التي يقوم بعرضها لا يتجاوز 7% .

وأضاف أنه في حال استمرار الركود الاقتصادي حتى نهاية العام الحالي 2022 سوف تجبر السلسة على اتخاذ عدد من الإجراءات التي منها اقفال بعض الفروع وخفض اليد العاملة وتقليص بند المصروفات .