أعضاء مركز جمرك ميناء مصراتة البحري يضبط حاوية تحتوي على كميات كبيرة من الألعاب النارية

قام أعضاء مركز جمرك ميناء مصراتة البحري من ضبط حاوية بسعة 40 قدم كان بداخلها كميات كبيرة من الألعاب النارية، حيت إن الشركة الموردة قدمت الإقرار الخاص بالشحنة على إنها أدوات زراعية وتربة خاصة بالزراعة.

ولكن اللجنة المكلفة من قبل رئيس مركز جمرك ميناء مصراتة البحري الخاصة بالتفتيش كان لها رأي آخر بتفتيش الحاوية تفتيش دقيق ليكتشف بأن الواجهة الأمامية للحاوية عبارة عن صناديق من الاسفنج لغرض التمويه وباقي الشحنة بالكامل ألعاب نارية وحيت تعتبر الألعاب النارية بشتي أنواعها محضورة إستيرادها وفقاً لقرار وزير الإقتصاد 359 بشأن البضائع المحضورة، وعليه تم إعداد تقرير بالخصوص وإحالته إلى قسم التحقيق بالمركز لاستكمال الإجراءات القانونية.

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