“وال”| الإجتماع الدوري السابع للجنة الفنية للتنمية المكانية بالجبل الأخضر

لبيضاء 18 أغسطس 2022 (وال)- عقد بقاعة مركز البحوث الزراعية والحيوانية بمدينة البيضاء، الاجتماع الدوري السابع للجنة الفنية للتنمية المكانية والمُشكلة من قِبل رئيس المجلس الوطني للتخطيط بالقرار رقم (6) لسنة 2022م. بعضوية بلديات الساحل، وردامة، عمر المختار، شحات، سوسة، البيضاء، بمشاركة مركز البحوث الزراعية.

هذا ونوه مدير عام المركز خلال الاجتماع لجهود الحاضرين وسقف التوقعات الذي يُعول على نتائج هذه الاجتماعات.

وقال مدير إدارة الإعلام والإرشاد بمركز البحوث الزراعية والحيوانية شيخة سلام – في تصريح لوكالة الأنباء الليبية – إن الاجتماع تخلله حلقات نقاش بدأها ممثل مركز البحوث باللجنة فتح الله كمش، بحلقة بعنوان “التنمية المكانية بين النظرية وآليات التطبيق”، وأعقبها محاضرة للأستاذ عبد الرحمن المسماري حول “تنمية الغطاء النباتي بالجبل الأخضر”.

وأضافت شيخة سلام أن الحلقات النقاش اختُتمت بعرض للمهندس أحمد فضل الله بعنوان “ميناء سوسة واقع وطموحات وآمال”، مشيرة في الوقت ذاته إلى أن عمل اللجنة سيستمر طيلة الفترة القريبة القادمة، حتى تخرج بتوصيات واضحة تُسهِم في تنمية إقليم الجبل الأخضر. (وال) أ م/ ر ت

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