“الدبيبة” يجتمع مع سفير هولندا لدعم إجراء الانتخابات في أقرب الآجال

اجتمع رئيس حكومة الوحدة الوطنية “عبد الحميد الدبيبة” مع سفير هولندا “دولف هوكونينغ” لمناقشة العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها، ودعم إجراء الانتخابات في أقرب الآجال.

وأكد “الدبيبة” أن الحل في ليبيا يكمن في الذهاب المباشر للانتخابات ، بإصدار القاعدة الدستورية من الاطراف المعنية لتتمكن الحكومة من القيام بدورها في إجراء الانتخابات , مشددا على ضرورة تعزيز العلاقات بين البلدين في المجالات المختلفة.

