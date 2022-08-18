“الكيلاني” تبحث مع وزير النفط والغاز آفاق التعاون المشترك بين الجانبين في مجال ذوي الاحتياجات الخاصة

توجهت وزيرة الشؤون الاجتماعية وفاء الكيلاني اليوم الخميس بزيارة إلى وزارة النفط والغاز ، وعقدت خلال الزيارة اجتماعًا مع وزير النفط والغاز محمد عون ، بحضور مستشار الوزارة لشؤون ذوي الإعاقة ورئيس اللجنة المركزية للاطراف الصناعية بشير الفيتوري، والخبير القانوني بالوزارة عبد الرحمن عيسى ومدير مدير مكتب الإعلام خالد مسعود.

تم خلاله بحث آفاق التعاون المشترك بين الجانبين في مجال ذوي الاحتياجات الخاصة ودعم المبادرات التي اطلقتها الوزارة في هذا المجال حيث تم الحديث حول حملة ايادي الأمل للاطراف الصناعية وإمكانية التعاون بين الجانبين في تسهيل عمل فريق الحملة للوصول إلى المجمعات السكنية النفطية والمناطق القريبة منها كذلك التعاون في المساعدة في توفير بعض الأجهزة الحديثة في مجال تعليم المكفوفين .

كذلك تم التطرق إلى تطبيق التشريعات التي تكفل حقوق ذوي الاحتياجات الخاصة مثل تخصيص 5% من الوظائف العامة لهذه الفئة والتي وعد “عون” بالنظر فيها.

وفي الختام اتفق الجانبان على تنظيم ورشة عمل مشتركة تضع الإطار العام لتطوير العمل المشترك بين الجانبين.

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