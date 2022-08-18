“حماد” يكشف عن تخصيص عدد من المبالغ .. وهذه توزيعاتها

قال وزير التخطيط والمالية بالحكومة الليبية المكلفة من قبل مجلس النواب “أسامة حماد” بأنه تم بالاتفاق مع رئيس مجلس وزراء الحكومة الليبية بتخصيص مبلغ وقدره 425 مليون دينار ليبي للانفاق على المختنقات بالبلديات.

وأشار “حماد” إلى أنه تم تخصيص مبلغ وقدره 200 مليون للمنطقة الغربية، و150 مليون للمنطقة الشرقية، و75 مليون للمنطقة الجنوبية، على أن تخصم من بند المتفرقات بالميزانية العامة للدولة الليبية لسنة 2022م.

كما أضاف مؤكدًا بأنه سيتم تخصيص قيمة مالية أخرى للمشاريع المتعلقة بالكهرباء والطرق والمياه.

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