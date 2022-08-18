رئيس الغرفة الليبية المصرية الاقتصادية: مصر استثنت ليبيا من حظر تصدير السلع الأساسية

قال رئيس الغرفة الليبية المصرية الاقتصادية، إبراهيم الجراري، إن رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، استجاب للمذكرة التي تقدم بها الجانب الليبي، بشأن رغبتهم في استئناف توريد زيت الطعام والأرز المصريين إلى ليبيا.

وأضاف الجراري في حديث مع وكالة “سبوتنيك” الروسية، إن استئناف تصدير المواد التي كانت محظورة لليبيا خفض أسعارها هناك بدرجة كبيرة.

وأوضح الجراري، إن مدبولي، أن المنتجات المصرية أقل تكلفة بمقدار الثلث عن المنتجات التي كانت تصل من أوروبا، كما أنها تصل في فترة أقل عن الشحنات التي تصل عبر البحار.

وكشف الجراري، بأن مصرف ليبيا المركزي استجاب لمخاطبة غرفة التجارة الليبية، وسمح بفتح الاعتمادات المصرفية للاستيراد عبر البر، والتي كانت مقتصرة فقط على البحر.

وذكر الجراري، أن نحو 1500 طن من الزيوت يمكن أن تدخل إلى ليبيا بشكل يومي الفترة المقبلة