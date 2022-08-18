خاص.. مصرف الوحدة يجتمع مع الخدمات المالية طرابلس بخصوص عدد من المواضيع الهامة

كشف مصدر بمصرف الوحدة حصرياً لصدى الاقتصادية عن اجتماع تم صباح اليوم الخميس بين مصرف الوحدة ومراقبة الخدمات المالية طرابلس حيث ضم الاجتماع كل من أعضاء اللجنة المكلفة من مصرف الوحدة ومدير ادارة فروع منطقة طرابلس ونائب مدير ادارة تقنية المعلومات ومساعد مدير إدارة تطبيق المنظومة المصرفية بالمنطقة الغربية .

وعن مراقبة الخدمات المالية طرابلس ، مراقب الخدمات المالية طرابلس ورئيس تبويب الايرادات و المصروفات ورئيس وحدة فحص المرتبات ، كما تم الاتفاق على اتمام إجراءات إدراج المرتبات آلياً لعدد 27 قطاع من القطاعات العاملة والتابعة للخدمات المالية طرابلس ، حيث أن هذا الإجراء يخفف من مشاكل تأخير إحالة المرتبات من القطاعات وتأخير إدراجها بحسابات المواطنين من قبل المصارف ، بحيث يتم إدارجها بشكل آلي بكل الفروع التابعه لمصرف الوحدة في وقت واحد ، وسيتم هذا الإجراء مع كامل القطاعات والجهات العامله تباعاً .

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة صدى الاقتصادية