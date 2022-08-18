خاص: نائب رئيس لجنة سوق المنزلية الكريمية يصرح لصدى حيال الركود الاقتصادي ببعض الأسواق

صرح نائب رئيس لجنة سوق المنزلية الكريمية وأحد منتسبي غرفة التجارة والصناعة طرابلس “حاتم الشوماني” حصرياً لصحيفة صدى الاقتصادية بخصوص الركود الاقتصادي ببعض الأسواق والمحال الغذائية قائلاً: بالنسبة للأسباب حسب وجهة نظري تتلخص في مجموعة أسباب من ضمنها سعر صرف الدولار مقابل الدينار الليبي.

مضيفاً: بأن المواطن فقد مدخراته خلال السنوات الماضية من خلال غلاء الأسعار وتضخمها، وكذلك الفرق بين الشيك والكاش، زيادة إلى ذلك الحروب التي قامت خلال السنوات الماضية، وأيضاً سياسات الدولة المالية والاقتصادية والنقدية وعدم إتخاذ الإجراءت اللازمة لمعالجة بداية الركود مما تسبب في تضخمه.

متابعاً: الأن التاجر وصل إلى مرحلة يبيع السلع برأس المال وبخساره، لكي يسد التزاماته ونفقاته، حيث أن الركود له أكتر من سنة ولكن الأشهر الثلاث الأخيرة تضخم الركود أكثر ولو قلنا أن السنة الماضية تدني مستوى القوة الشرائية 40‎%‎ الأن تصل إلى 80‎%‎.

وختم حديثه قائلاً: خلال الشهر الماضي رصدنا أكثر من 40 محل تم إغلاقه في مدينة مصراتة، وفي مدينة طرابلس وبالأخص في سوق الكريمية الجملة، والأن وصل إلى 18 محل تم إقفاله، كما أن التاجر الأن لم يستطع أن يسدد إيجار المحال والمخازن ومرتبات الموظفين، ويعتبر الموضوع خطير جداً ولابد من وقفه من الجميع.

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