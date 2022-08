“الدبيبة” يناقش مع رئيس ديوان المحاسبة ووزير المالية ملف ديون العلاج بالداخل والخارج

اجتمع رئيس حكومة الوحدة الوطنية”عبدالحميدالدبيبة” اليوم الخميس مع رئيس ديوان المحاسبة “خالد شكشك،” ووزير المالية “خالدالمبروك”، ومدير عام جهاز دعم وتطوير الخدمات العلاجية “أحمد مليطان”وعدد من الإدارات الفنية ذات العلاقة, لمناقشة ملف ديون العلاج بالداخل والخارج ووضع خطوات عملية لمعالجة هذا الملف.

وأكد “الدبيبة” علي وضع آلية شفافة وعادلة تضمن وصول الخدمة لمستحقيها ,وتشكيل لجان فرعية ومركزية تتولى البث في الملفات المقدمةمن المرضي، من خلال معايير معتمدة.

