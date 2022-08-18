خاص.. رئيس مجلس إدارة شركة نعيم القابضة: في ليبيا لا يوجد قانون يحمي المستأجر

تحدث رئيس مجلس إدارة شركة نعيم القابضة “نعيم بوعبدالله” حصرياً لصحيفة صدى الاقتصادية بخصوص الركود الاقتصادي ببعض الأسواق والمحال قائلاً: السبب فقدان العملة الليبية لسعرها الحقيقي، ونرى بأن الدينار الليبي ليس لديه قيمة، حتى الذي بدأ يتقاضى في 1000 و1500 مع إرتفاع الأسعار لم يستطيع أن يقوم بالشراء، والأسعار أصبحت مضاعفة ثلاث وأربع أضعاف.

وأضاف بالقول: بنسبة للمبيعات كتجار نسبة الأرباح أصبحت بسيطة جداً، ومع الركود ومع إرتفاع سعر الإيجار، لأن في ليبيا لا يوجد قانون يحمي المستأجر، والخسائر كبيرة جداً، فأول خطوة سيتم العمل عليها هي تقليص الموضفين من عشرون سنة تعتبر أول مره يتم تقليصهم وعددهم فاق ال200 موظف، والإيجار عالي جدا والدخل بدأ بسيط، حيث أن الزبون أصبح يأخد في الحاجة الأساسية فقط.

وتابع بالقول: نعاني من القوة الشرائية من حوالي ستة أشهر مضت، حيث تعتبر ضعيفة جدًا ولم تعد كما كانت عليها، ووضعنا كتجار أصبح وضع صعب جدا، كما أن هناك خمس محال في تاجوراء أقفلت بسبب الركود الاقتصادي.

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