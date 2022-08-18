“وال”| أهالي سلوق وقمينس يُطالبون بإيقاف اعتداءات مربي الأغنام على خطوط مياه النهر

سلوق 18 أغسطس 2022 (وال)- طالب أهالي بلديتي سلوق وقمينس، بضرورة منع الاعتداءات المتكررة على خطوط مشروع النهر الصناعي المتكررة بالقرب من منطقة سلوق.

وقال الأهالي المدينتين لمراسل وكالة الأنباء الليبية، إن سبب هذه الاعتداءات؛ هو مجموعة من مربي الأغنام الذين يقومون بوصلات غير شرعية بشكل مباشر من أنابيب النهر بين منطقتي المقرون وزاوية الطيلمون، وأنها تتسبب في ضعف تدفق المياه لبعض الأحياء بمناطق المقرون وكركورة وزاوية الطيلمون.

وأكد الأهالي المدينتين أنهم يسعون إلى رفع مذكرة إلى وزارة الداخلية من أجل إيقاف ما وصفوه بالعبث بالمقدرات العامة. (وال) ع م/ ر ت

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