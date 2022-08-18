“كتي” يُشارك في الاجتماع التنسيقي لمنتدى التعاون الأفريقي الصيني فوكاك

شارك وكيل وزارة الخارجية والتعاون الدولي لشؤون التعاون الدولي والمنظمات عمر الكتي في الاجتماع التنسيقي لمنتدى التعاون الأفريقي الصيني فوكاك عبر تطبيق “الزوم” وبمشاركة وزير خارجية الصين وعدد من وزراء خارجية الدول الأفريقية ونائبة رئيس مفوضية الإتحاد الأفريقي .

خصص هذا الاجتماع لمتابعة مخرجات الدورة الثامنة للاجتماع الوزاري لمنتدى التعاون الأفريقي الصيني المنعقد في العاصمة السنغالية داكار في الفترة الماضية نوفمبر 2021م، حيث تركزت كلمات الوزراء على أهمية الشراكة المشتركة بين الدول الأفريقية وجمهورية الصين الشعبية في إطار المنتدى وتعزيز هذه المشاركة من خلال تنفيذ مخرجات اجتماع داكار الثامن والبرامج التسعة التي قد طرحها سابقاً الرئيس الصيني في عدد من المجالات الاقتصادية المختلفة.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة صدى الاقتصادية