“الدبيبة” يُتابع ملف ديون العلاج بالداخل والخارج

اجتمع رئيس الوزراء عبدالحميد الدبيبة اليوم الخميس مع رئيس ديوان المحاسبة خالد شكشك، ووزير المالية خالد المبروك، ومدير عام جهاز دعم وتطوير الخدمات العلاجية أحمد مليطان، وعدد من الإدارات الفنية ذات العلاقة.

وخُصص هذا الاجتماع لمتابعة ملف ديون العلاج بالداخل والخارج ووضع خطوات عملية لمعالجة هذا الملف، كما تم مناقشة ملف العلاج بالخارج وكيفية وضع آلية شفافة وعادلة تضمن وصول الخدمة لمستحقيها، وذلك من خلال وضع معايير معتمدة وتشكيل لجان فرعية ومركزية تتولى البث في الملفات المقدمة من المرضي، والتي يتم من خلالها تقديم الخدمة بكل شفافية.

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