الدبيبة يبحث مع ديوان المحاسبة المشاكل والصعوبات التي تُواجه ملف العلاج بالداخل والخارج

طرابلس 18 أغسطس 2022 (وال)- خصص الاجتماع الموسع الذي عقده رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة مع رئيس ديوان المحاسبة خالد شكشك، لمناقشة ملف العلاج بالخارج، وكيفية وضع آلية شفافة وعادلة تضمن وصول الخدمة لمستحقيها.

واستعرض الاجتماع – الذي عقد برئاسة مجلس الوزراء في العاصمة طرابلس، بحضور وزير المالية، ومدير إدارة الميزانية، ومدير جهاز دعم العلاج، وبعض الإدارات المختصة بديوان المحاسبة – الجهود المبذولة لتذليل الصعاب التي تعترض ملف العلاج بالداخل والخارج، والعمل على تسديد مستحقات المصحات التي تم مراجعتها وفحصها وتدقيقها، وإعادة تقييمها بما يفضي لوضع تسعيرة موحدة للخدمات العلاجية، وإعداد لائحة تنظم العلاج.

كما تم مناقشة إمكانية توفير كل متطلبات العلاج؛ بمنح الأجسام المشكلة لبعض الأمراض، كاللجان والبرامج كل الصلاحيات والمخصصات المالية لتوفير احتياجاتها، وتحقيق أهدافها وضرورة إدارة ملف العلاج بالداخل والخارج إدارة الكترونية؛ من خلال منظومات تضمن حوكمة الملف والنئ به عن أي شبهات أو ممارسات فساد.

وتم الاتفاق على وضع آلية شفافة وعادلة للعلاج بصورة عامة، تضمن وصول الخدمة لمستحقيها، من خلال وضع معايير معتمدة وتشكيل لجان فرعية ومركزية تتولى البث في الملفات المقدمة من المرضى، والتي يتم من خلالها تقديم الخدمة بكل شفافية. (وال)

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