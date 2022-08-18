“الدبيبة” يُناقش مع رئيس الإتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة مسارات دعم القطاع الخاص في ليبيا

قام رئيس الإتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة “محمد الرعيض” يوم أمس الأربعاء باستقبال رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة ، حيث تم خلالها عقد اجتماع موسع بحضور عدد كبير من رجال الأعمال .

بدوره أكد “الدبيبة” دعمه الكامل للقطاع الخاص، مشددًا على أهميته في بناء اقتصاد البلاد في هذه المرحلة الحساسة والحرجة، ومشيراً إلى أن الاقتصاد تحرر في بعض جوانبه بعد ثورة فبراير؛ لكن هذا التحرر لم يكن مقنناً؛ مؤكداً على ضرورة تنظيم وتقنين العلاقة بين القطاعين الخاص والعام.

تم خلاله أيضًا مناقشة جملة من العراقيل التي تواجه رجال الأعمال، واستعرضت طرق تحجيم وحل هذه العراقيل؛ حيث بحثت فرص التوجه نحو اتخاذ خطوات وإجراءات جادة لدعم و “رسملة” القطاع الخاص، ودعم التشغيل في القطاع، وحل مشاكل المصارف وضرورة رفع القيود المصرفية الخاصة بالاستيراد وفتح المقاصة التي تقيد حركة التجارة، كما تم التأكيد على أهمية الإسراع في العمل على وضع حلول لمشاكل ديون رجال الأعمال لدى الدولة وإعتماد آلية مناسبة لإثبات الحقوق وسدادها.

وفي الختام توافق المجتمعون على جملة من الإجراءات التي يجب أن تتخذ في القريب العاجل، والتي من شأنها أن تذلل العراقيل أمام القطاع الخاص في كافة المجالات، وترفع شيئًا من العبئ الملقى على عاتق القطاع العام في ليبيا.

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