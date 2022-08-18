جهاز الشرطة الزراعية يُطالب رؤساء الفروع بالتحرك لإيقاف الاعتداءات على الغابات العامة

طرابلس 17 أغسطس 2022 (وال)- طالب جهاز الشرطة الزراعية رؤساء الفروع القيام بدوريات مستمرة داخل الغابات العامة لضبط المخالفين واتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية حيالهم.

جاء ذلك في خطاب وجهه نائب رئيس الجهاز عميد فؤاد قبقوب لرؤساء الفروع، شدد من خلاله على سرعة التنسيق والتعاون مع الجهات الأمنية بالمناطق، لضبط كافة التعديات والمخالفات وفقًا لما نص عليه القانون رقم (5) لسنة 1982 بشأن حماية المراعي والغابات.

وأوضح نائب رئيس الجهاز في خطابه؛ بأن الغابات العامة تتعرض للاعتداءات سواء كان ذلك بقطع الأشجار أو إشعال النيران داخل تلك الغابات أو استغلال منتجاتها دون الحصول على الموافقات اللازمة. (وال)

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