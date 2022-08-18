خاص: بدون أسباب واضحة.. القائم بالأعمال بالسفارة المصرية يرفض تمكين المكتب الصحي الجديد بالقاهرة .. والجهات الرقابية تتدخل

تحصلت صحيفة صدى الاقتصادية على مراسلة وزارة الخارجية بحكومة الوحدة الوطنية إلى السفارة الليبية بالقاهرة بخصوص عدم تمكين القائم بالأعمال بالوكالة بالسفارة للمكتب الصحي الجديد الذي تم تكليفه بالسفارة.

هذا وقامت هيئة الرقابة الإدارية بفتح تحقيق وبحث عن أسباب عدم تمكينهم رغم إيقاف المكتب الصحي السابق عن العمل لرصد عدد من قضايا الفساد بخصوصهم .

كما قام ديوان المحاسبة طرابلس من جهته بمراسلة رئيس حكومة الوحدة الوطنية “عبد الحميد الدبيبة” بخصوص عدد من الإجراءات الواجب إتباعها بالساحة المصرية ، مع مطالبته تمكين رئيس وأعضا المكتب الصحي الجديد .

كما عقد الدبيبة اليوم اجتماعاً مع رئيس ديوان المحاسبة طرابلس خالد شكشك بخصوص هذا الموضوع اليوم .

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