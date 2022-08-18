سرت لإنتاج النفط تبحث نشاطات الشركة المتعلقة بالسلامة والصحة المهنية

عقدت بشركة سرت لإنتاج وتصنيع النفط اليوم الخميس 18 أغسطس الاجتماع الفني التجريبي الثاني للإنتاح وتطوير الاحتياطي لشركة سرت لإنتاج وتصنيع النفط والغاز بحضور رئيس مجلس الإدارة الشركة وعضو مجلس الإدارة للعمليات وعضو مجلس الإدارة للتصنيع والصيانة وممثل عضو مجلس الإدارة للهندسة والمشروعات ومديري العموم ومديري الإدارات والمراقبين وعدد من المختصين.

تم خلال الاجتماع مناقشة كافة نشاطات الشركة المتعلقة بالسلامة والصحة المهنية والإنتاج وتطوير الاحتياطي والصيانة والمشاريع بالإضافة إلى المرافق والميزانيات المطلوبة وأوجه الصرف عن الفترة من 1/7/2021 إلى 31/07/2022 .

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة صدى الاقتصادية