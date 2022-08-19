خاص.. الوحدة الوطنية تشكل لجان بخصوص تفعيل المشروعات الزراعية الإستراتيجية

تحصلت صحيفة صدى الاقتصادية على قرارات من قبل حكومة الوحدة الوطنية تخص تشكيل لجنة من ضمنها رئيس اللجنة وكيل وزارة الخارجية “عمر كتي” ووكيل وزارة المالية لشؤون تنفيذ الميزانية “إبراهيم عكرة” و عدد من الوكلاء بالوزرات والمسؤولين بالجهات المختصة.

حيث تتولى اللجنة المشكلة الإشراف والمتابعة على تفعيل المشروعات الزراعية الإستراتيجية ولها في سبيل ذلك ما يلي إحياء المشاريع الزراعية المتوقفة والمعنية بزراعة الحبوب في المنطقة الجنوبية .

ودراسة وتقييم احتياجات المشاريع ووضع التقديرات اللازمة لإعادة تعميرها واستصلاحها ، والتواصل مع الدول الشقيقة والصديقة من أجل إقامة شراكات تتعلق بالاستثمار الزراعي المشترك في هذه المشاريع، ودعم قطاع المطاحن والأعلاف عبر وضع خطة إنتاجية للشركة تقوم على أساس مخرجات هذه المشاريع، والتعاون مع مركز البحوث الزراعيـة الـتـابـع لـوزارة الزراعة والثروة البحريـة مـن أجـل تـوفير الدراسات العلمية للتربة والمحاصيل التي يمكن استغلالها في هذه المشروعات.

كذلك إعداد خطة طويلة الأجل لتنمية الثروة الحيوانية داخل هذه المشاريع الإستراتيجية.

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