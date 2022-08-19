“الغاوي”يبحث تفعيل عدد من المشاريع التنموية ببلدية طرابلس المركز

اجتمع وزير الإسكان والتعمير بحكومة الوحدة الوطنية ” أبوبكر الغاوي ” ، اليوم الخميس 18 أغسطس، برئيس جهاز تنفيذ مشروعات الإسكان والمرافق “محمود عجاج ” ، عميد بلدية طرابلس المركز ” ابراهيم الخليفي ” ، وعددًا من المهندسين المختصين .

حيث تم خلال هذا الاجتماع مناقشة تفعيل عدد من المشاريع التنموية ببلدية طرابلس المركز ، والتي تشرف عليها وزارة الإسكان والتعمير وجهاز تنفيذ مشروعات الإسكان والمرافق .

كما تم مناقشة تفعيل عدد من المشاريع التي يشرف عليها جهاز تطوير مدينة طرابلس ، والعمل على تحسين وتطوير واجهات عدد من الشوارع الرئيسية بالبلدية والتي تقدم بها بمقترحها جهاز تطوير مدينة طرابلس .

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