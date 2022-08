النفط يتراجع ويتجه لتسجيل خسارة أسبوعية

تراجعت أسعار النفط، خلال تعاملات اليوم الجمعة، بعد يومين من تسجيلها مكاسب، وهي في سبيلها لتكبد خسارة أسبوعية إثر ضغوط من قوة الدولار ومخاوف من تباطؤ الاقتصاد العالمي.

ونزلت العقود الآجلة لخام برنت بنسبة 1.16% مسجلة 95.45 دولار للبرميل بحلول الساعة 11.10 صباحًا بتوقيت غرينتش، كما سجل خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 89.46 دولار للبرميل بتراجع بنسبة 1.13%.

وتتجه عقود الخامين القياسيين لتسجيل خسائر أسبوعية تقترب من 3%، بحسب ما أفادت شبكة “CNBC”.

وتسببت قوة الدولار في زيادة تكلفة النفط لحائزي العملات الأخرى بينما شهدت الأسهم الآسيوية والأوروبية انخفاضا.

وفي مؤشر على انحسار اختناق إمدادات النفط، قلت الفجوة بين السعر الفوري لبرنت وثاني أقرب شهر استحقاق للعقود الآجلة بمقدار 5 دولارات تقريبا عنها في نهاية يوليو تموز.

وقال محللون في مؤسسة بي.في.إم “الركود العالمي وتدميره للطلب في صدارة ومركز المخاوف الحالية نظرا للبيانات الضعيفة القادمة من الولايات المتحدة ومنطقة اليورو والصين. مؤشرات تباطؤ نمو الاقتصاد مهيمنة وقد تكبح الطلب على النفط”.

ومما حد من انخفاض الأسعار، تراجعت مخزونات الخام الأمريكية بشدة مع تصدير كمية قياسية بلغت خمسة ملايين برميل من النفط يوميا في الأسبوع الأخير مع تلقي شركات النفط طلبا من دول أوروبية تسعى لتعويض الخام الروسي.

من جانبه قال هيثم الغيص الأمين العام الجديد لمنظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) في تصريح لوكالة “رويترز” إنه متفائل إزاء الطلب على النفط في العام المقبل.

وأضاف قبل اجتماع سيعقد في الخامس من سبتمبر، أن أوبك حريصة على ضمان بقاء روسيا ضمن تحالف أوبك+.

