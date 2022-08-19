المدون التقني أمين صالح يكشف عن محاولات الحصول على عقد تشغيل MVNO .. وشركة إتصالات تتبع ppp هي الأكثر حظاً

كشف المدون التقني “أمين صالح” عن نقاشات ومحاولات الحصول عقد تشغيل MVNO مزود اتصالات افتراضي عن طريق شركات الإتصالات الليبية مع كل من المدار الجديد وليبيانا، مضيفاً أن اللاعب الأكثر حظا هو شركة LEE التابعة لشركة PPP والمملوكة بالمشاركة بين القطاع العام والخاص..

وتابع بالقول: في حين أننا في نتظار تراخيص وشروط قبولها وهل سيكون الضغط الحكومي في صف LEE وهل يوجد شركات خاصة أخرى ستدخل في هذه المنافسة.

وكشف بالقول أن شركة اتصالات كطبقة فوق شركات الاتصالات الحقيقية هو أشبه بمشروع الجيل الجديد في 2009 والذي كان يبدأ برقم 096

أو مشروع libya phone التابع لشركة ليبيا للاتصالات والتقنية والذي يبدا برقم 095 والمستند على شبكة ليبيانا، أي أن الشركة الجديدة التي ستكون ستستخدم نفس أبراج إما ليبيانا أو المدار وستشتري دقائق وسعات من الشركة وستحاول بيع باقات، ستشتري جملة وتبيع قطاعي.

وقال: تجربة المزود الافتراضي فشلت عدة مرات فهل تنافس الحكومة نفسها وسنرى منافسة بين ppp و القابضة للاتصالات في ملعب شركات القابضة للاتصالات دون أي أبراج جديدة.

متسائلاً: وهل سيكون لهيئة الاتصالات والمعلوماتية دور تنظيمي “ولا زي قلتها وراح يركنوهم على جنب” ، مضيفاً: نصيحتي لشركة لي أو أي شركة كان لا تحكموا على التجربة بالفشل





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