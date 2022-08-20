وكيل الوزارة للشؤون الاقتصادية يناقش وضع الخدمات الأساسية بالمنطقة الجنوبية

عقد وكيل وزارة الاقتصاد والتجارة للشؤون الاقتصادية “سعد الحنيش” إجتماعاً ضمّ مدير إدارة التجارة الداخلية “مصطفى قدارة” ورئيس قسم التفتيش وحماية المستهلك “خليفة بلاعو” ومراقب الاقتصاد والتجارة الشرقية “السنوسي ابوهديمة” ومراقب الاقتصاد والتجارة تجرهي “محمد علي” ومراقب الاقتصاد والتجارة غات “أشرف الانصاري” ومراقب الاقتصاد والتجارة الشويرف “أسامة سلطان” ونقيب الخبازين “بوخريص محمد”.

وذلك لمتابعة إجراءات إنشاء محطات وقود تابعة لشركة البريقة لتسويق النفط بمختلف مناطق الجنوب كذلك تخصيص محطات خاصة لتزويد المخابز بوقود الديزل بالتنسيق مع نقابة الخبازين كما تطرق الحضور إلى نقص مادة الدقيق في الجنوب الليبي والوقوف على مستوى الخدمات ووضع آلية لتقيم السوق المحلي لضمان إنسياب السلع الأساسية، كما وجه وكيل الوزارة المراقبات على أداء مهامها وتحسين جودة الخدمات بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.

يشار أنّ “الحويج” اجتمع سابقاً مع شركة البريقة لتسويق النفط وجهاز الحرس البلدي و نقيب الخبازين ومراقبي الاقتصاد والتجارة بالمنطقة الجنوبية خلال شهر أغسطس الحالي، وذلك لمناقشة الصعوبات التي تواجه مدن الجنوب ومستوى الخدمات وسُبل معالجتها.

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