وزارة العمل تدعو لاعفاء القطاع الخاص من دفع الضرائب على عقود العاملين بها

دعا وزير العمل والتأهيل بحكومة الوحدة الوطنية علي العابد إلى ضرورة إعفاء القطاع الخاص من دفع الضرائب على عقود العاملين لديه، وتقديم كافة تسهيلات له، لكي يستوعب الشباب الباحثين عن العمل.

وأوضح العابد خلال تصريحات صحفية إن جميع النسب التي تنشر عن البطالة في ليبيا غير دقيقة، باعتبار أن الشباب الذين لا يعملون في القطاع العام، لديهم وظيفة أخرى في القطاع الخاص، إلا أن أرباب العمل، وأصحاب الشركات الخاصة لا يوقعون عقودا للعاملين لديهم، تهربا من دفع الضرائب.

وقال العابد إن منظومة الباحثين عن العمل سجلت، حوالي 280 ألف شاب مؤهل للعمل خلال السنوات الماضية.