“وال”| رسو عدد من السفن التجارية بميناء بنغازي البحري

بنغازي 20 أغسطس 2022 (وال)- رست على رصيف ميناء بنغازي البحري، عدد من السفن التجارية محملة بمختلف أنواع السلع.

وقال مراسل وكالة الأنباء الليبية إن السفينة ( كنت شيب جين) التابع للوكيل الملاحي شركة أمواج ليبيا للتوكيلات الملاحية رست على رصيف الميناء على متنها 244 حاوية محملة بسلع متنوعة، بالإضافة إلى السفينة (أزوريتا اف) التابع للوكيل الملاحي شركة مديترينيان للتوكيلات الملاحية محملة بـ 244 حاوية بضائع مختلفة.

وأضاف المراسل أن السفينة (سيدرا حليمة) التابع للوكيل الملاحي شركة أعالي المتوسط للتوكيلات الملاحية رست على متنها عدد 52 حاوية بضائع، والسفينة (هيلوس) التابع للوكيل الملاحي شركة الربان للتوكيلات الملاحية على متنها 7999 طن من حبوب الذرة الصفراء.

وأشار المراسل إلى رسو يوم الخميس السفينة EF ELDRA التابعة للوكيل الملاحي الرواد تحمل 175 حاوية محملة بمختلف أنواع البضائع، بالإضافة إلى البدء عمال الشركة الليبية للموانىء في تفريغ حمولة السفينة جلوري أم ( GLORIA M ) التابعة لوكالة الأفق اللامع وتبلغ حمولتها 25.000 ألف طن من حبوب الشعير صب. (وال) هـــ ع/ ر ت

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