‎وزارة الاقتصاد تتابع إجراءات إنشاء محطات وقود تابعة لشركة البريقة

اجتمع وكيل وزارة الاقتصاد والتجارة للشؤون الاقتصادية “سعد الحنيش”مع مدير إدارة التجارة الداخلية “مصطفى قدارة “ورئيس قسم التفتيش وحماية المستهلك”خليفة بلعو “لمتابعة إجراءات إنشاء محطات وقود تابعة لشركة البريقة لتسويق النفط بمختلف مناطق الجنوب كذلك تخصيص محطات خاصة لتزويد المخابز بوقود الديزل بالتنسيق مع نقابة الخبازين.

وأكد “الحنيش”أن الوزارة تعمل على تحفيز قطاع الاستثمار بقطاعات التجارة والزراعة والصناعة بالمنطقة الجنوبية بهدف تحقق التنوع الاقتصادية والتنمية,موجهاً المراقبات على أداء مهامها وتحسين جودة الخدمات بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.

