وصول 25 ألف طن من الشعير و337 حاوية بضائع لميناء بنغازي البحري

وصلت إلى ميناء بنغازي البحري اليوم السبت سفينة نقل الحاويات (ألدرا) الوكيل الملاحي لشركة الرواد للتوكيلات الملاحية وعلى متنها عدد 337 حاوية لبضائع متنوعة، بالإضافة لدخول سفينة نقل الحبوب (GOLORIA) الوكيل الملاحي لشركة الأفق اللامع للتوكيلات الملاحية، وعلى متنها 25000 ألف طن من حبوب الشعير.

يذكر أنه خلال الأسبوع الماضي، قد رست على أرصفة الميناء السفينة ( كنت شيب جين) الوكيل الملاحي لشركة أمواج ليبيا للتوكيلات الملاحية، وعلى متنها عدد 244 حاوية محملة بسلع مختلفة.