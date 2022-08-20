اقتصاد

وصول 25 ألف طن من الشعير و337 حاوية بضائع لميناء بنغازي البحري

تم النشر منذُ 12 ثانية
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مصدر الخبر / موقع بكم
مصدر الخبر / موقع بكم

وصلت إلى ميناء بنغازي البحري اليوم السبت سفينة نقل الحاويات (ألدرا) الوكيل الملاحي لشركة الرواد للتوكيلات الملاحية وعلى متنها عدد 337 حاوية لبضائع متنوعة، بالإضافة لدخول سفينة نقل الحبوب (GOLORIA) الوكيل الملاحي لشركة الأفق اللامع للتوكيلات الملاحية، وعلى متنها 25000 ألف طن من حبوب الشعير.

يذكر أنه خلال الأسبوع الماضي، قد رست على أرصفة الميناء السفينة ( كنت شيب جين) الوكيل الملاحي لشركة أمواج ليبيا للتوكيلات الملاحية، وعلى متنها عدد 244 حاوية محملة بسلع مختلفة.

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