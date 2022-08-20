هيئة التشجيع والاستثمار تبحث تنفيذ مشروع الطريق الرابط بين الشمال والجنوب مع سفير النيجر لدى ليبيا

اجتمعت الهيئة العامة لتشجيع الاستثمار وشؤون الخصخصة اليوم السبت، سفير دولة النيجر لدى دولة ليبيا يرافقه وفد ضم حاكم إقليم اغاديس وعميد بلدية اغاديس ورئيس الغرفة التجارية .
تناول الاجتماع تقديم نبذة عن عمل الهيئة أشير فيها إلى قانون تشجيع الاستثمار رقم 9 لسنة 2010 والمجالات والأنشطة التي يسمح القانون بتوطينها كمشاريع استثمارية تحت رعاية الهيئة ، وتطرق الوفد الزائر إلى أهمية العمل على تنفيذ مشروع الطريق الرابط بين الشمال والجنوب في أقرب وقت ممكن ، مؤكدين استعدادهم لدعمه بكافة التسهيلات الممكنة لما له من أهمية في تفعيل التنمية الاقتصادية والاجتماعية وما يحققه من فوائد مجدية تسهم في نمو اقتصاد البلدين.
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