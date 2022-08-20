الرعيض: رغم الأزمة الاقتصادية لازالت ليبيا تعتبر أرخص دولة في العالم .. وعلى الحكومة مساعدتنا لتوظيف الشباب بالقطاع الخاص

تحدّث رئيس اتحاد غرف التجارة والصناعة والزراعة “محمد الرعيض” خلال اجتماعٍ مع رئيس حكومة الوحدة الوطنية “عبد الحميد الدبيبة” ورؤساء الغرف حيث قال:”بلادنا والعالم أجمع يمر بأزمة اقتصادية ناتجة عن عدة عوامل أوّلها كورونا التي أثرّت تأثير مباشر في العالم، ومن بعدها حرب أوكرانيا وارتفاع المواد والسلع والمواد الخام وأيضاً ارتفاع غير عادي في أسعار النقل والذي أثّر سلباً على التجارة وعلى أسعار السلع والبضائع”.

وأضاف:”لازالت ليبيا تعتبر أرخص دولة في العالم نتيجة أمور كثيرة وهذا شيء إيجابي، ونريد في اتحاد غرف التجارة والصناعة أن نطرح مع رجال الأعمال بعض النقاط التي نرى أنّها من شأنها تحفيز الاقتصاد وحل مشاكل المواطن بصفة عامة”.

كما قال :”نتحدث أيضاً عن دعم القطاع الخاص من خلال تشجيع الشركات المستثمرة ودعم تشغيل الأعمال الوطنية وتلّييب الوظائف بصفة عامة؛ لأنّ الآن ماهو موجود في السوق هو معاقبة من يلتزم بالقانون!، فمن يعمل في القطاع الخاص ويوظّف شاب ليبي سيدفع وفق القانون أكثر من 33‎%‎ من المرتب في شكل ضرائب منها 10‎%‎ ضمان 20‎%‎ تضامن وضريبة الجهاد وغيرها سيدفعها صاحب الشركة الخاصة وفق القانون، بينما نشاهد صاحب شركة أُخرى يشغّل عمالة ليبيّة تشتغل في الدولة فتأخذ مرتبين دون أي التزامات على الشركة”.

كما تحدّث قائلاً:”هناك حلول سنطرحها على رئيس الحكومة التي من صلاحيتها أن تعطي مبلغ معيّن كل من يوظّف الشباب الليبيين في القطاع الخاص بعقد عمل بالرقم الوطني والتنسيق مع وزارة العمل مع دفع الضمان لأنه شي مهم، وتعديل القانون لإلغاء الضرائب”.

وأردف أيضاً:”الحكومة في وجهة نظري تستطيع أن تعطي ميزة لكل من يشغّل ليبي؛ لانه دفع أموال من أجل الضريبة والضمان فالحكومة من الممكن أن ترجعه لهُ بقرار من مجلس الوزراء”.

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