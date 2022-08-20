“التومي” يؤكد على أهمية دور مركز تطوير البلديات ودعم اللامركزية ويناقش جملة من المواضيع التي تخص نشاطه

عقد وزير الحكم المحلي بحكومة الوحدة الوطنية “بدر الدين التومي” اليوم السبت اجتماعًا بمقر مركز تطوير البلديات ودعم اللامركزية، بحضور الأمين العام للمجلس الأعلى للإدارة المحلية “عادل الصادق” ونائب الأمين العام “تميم النعاس” ومدير مركز تطوير البلديات “أسامة الكافي”.

حيث تم في هذا اللقاء مناقشة جملة من المواضيع التي تخص نشاط المركز، ومن أهمها الخطة التدريبية المستهدفة للرفع من كفاءة موظفي وحدات الإدارة المحلية والقيام بالبحوث والدراسات وتقديم الإستشارات التي تسهم في حل المعوقات والمشاكل وتدليل الصعوبات التي قد تواجه البلديات في القيام بمهامها على أكمل وجه.

وفي الختام أكد “التومي” على أهمية دور المركز في المساهمة في بناء قدرات البلديات ودعم اللامركزية.

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