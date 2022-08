اجتمع نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة المكلف “رمضان أبوجناح “اليوم السبت مع اللجنة الاستشارية العليا للتطعيمات ومديري المركز الوطني لمكافحة الأمراض وجهاز الإمداد الطبي ,لمناقشة توفير الاحتياجات السنوية لكل التطعيمات المختلفة خلال عامي 2022 و2023.

وأكد “ابو جناح “على استمرار نجاح البرنامج الوطني الموسع للتطعيم الذي يعد من أفضل البرامج الصحة الوطنية التي نظمت خلال مدة انتشار جائحة كورونا في البلاد, مشدداًعلي ضرورة توفير مخزون كافة التطعيمات وصرفها بانتظام على المرافق الصحية بالدولة وبإشراف مباشر منه.

The post “ابو جناح” يشدد علي ضرورة توفير مخزون كافة التطعيمات وصرفها بانتظام على المرافق الصحية appeared first on قناة تبادل.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من هنا