خاص..”الساعدي”: جهاز النهر الصناعي دائمًا يتعرض للاعتداءات والانتهاكات على جميع مسارات النهر في ربوع ليبيا

قال مدير مكتب إعلام جهاز النهر الصناعي صلاح الساعدي في تصريح له لصدى الاقتصادية بأنه يتم استمرار أعمال الإزالة على طريق النهر للمباني الواقعة على الخط الفرعي المُغذي لمدينة بنغازي لليوم الثاني.

مُضيفاً: جهاز النهر الصناعي دائمًا يتعرض للاعتداءات والانتهاكات على جميع مسارات النهر في ربوع ليبيا، وليس موضوع خاص بمدينة بنغازي، والاعتداء الأكبر هو البناء العشوائي فوق المسار وبجواره، بالإضافة إلى حفر خزانات المياه السوداء “المجاري” للمحلات والمنازل.

قال كذلك: الإزالة تمت لمباني سكنية ومحال وورش وغيرها، ومنذ أكثر من شهر اجتمعت اللجنة الإدارية مع عميد البلدية ورئيس البحث الجنائي ومدير إدارة مديرية أمن بنغازي وكتيبة طارق بن زياد وكتيبة أمن النهر، وكان تخوفنا دائماً على الإمداد المائي، وهدفنا دائماً إيصال المياه لجميع المدن المار بها المسار، مدينة بنغازي من ضمن هذه المدن، ولوحظ خلال العشر سنوات الماضية كثرة البناء ويتم تبليغهم ولا يوجد قوة رادعة تمنع هذه الناس في الاستمرار بالبناء.

وفي خلال الحديث قال “الساعدي” أيضًا: تم الإتفاق على تشكيل لجنة أمنية مشتركة تضم جميع القوات الأمنية والشرطية والضبطية في مدينة بنغازي، وتكليف اللواء صلاح الهويدي برئاسة اللجنة الأمنية المشكلة من الشرطة الزراعية وكتيبة طارق بن زياد واللواء المجحفل 106‪ وكتيبة أمن النهر، وتم إعطاء وقت مدته 72 ساعة لضرورة إثارة هذا الاعتداء، والذي حدث بأنه تم استخدام الضغط الشعبي على النهر، وشكل النهر لجنة فنية بتحديد النقاط الخلافية والمسار، ويجب أن يكون 20 متر، ونظراً للظروف التي حدثت قررت اللجنة تحديث 5 متر على اليمين وعلى يسار المسار وتكون خالية من أي عوائق، وكذلك عشرين متر تحديده، والمرحلة الأولى تم العمل على الخمسة متر وتم تبليغهم ومخاطبتهم وتبليغهم بضرورة إخلاء المنطقة بأسرع وقت ممكن.

وأختتم بالقول: بدأنا العمل يوم الخميس الماضي بإزالة الواجهات الواقعة بخمسة متر وكذلك اليوم السبت، قمنا بعملية الهدم للمباني والمحال الواقعة من ضمن الخمسة متر، وخزانات الصرف الصحي وتم إزالة الوصلات الغير شرعية، ولم يتم تكملة العمل ويوم الغد سيتم الاستمرار في العمل، ومهمتنا كنهر صناعي تأمين الإمداد المائي بالمدن، حيث أن هذا الخط الوحيد بمدينة بنغازي ولا نريد أن يتم حدوث مشكلة بهذا الخط، ونحن نشتغل تحت تعليمات النائب العام “الصديق الصور” الذي أصدر قراره بتشكيل لجان أمنية بجميع ربوع ليبيا بضرورة حماية النهر الصناعي.

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