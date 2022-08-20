ميل إيست مونيتور: طرد صنع الله يفتح انقسامات جديدة ويحث عن التدخل الخارجي في الشؤون النفطية

ذكر موقع “ميدل إيست مونيتور ” اليوم السبت أن المؤسسة الوطنية للنفط والتي أصبحت مستقلة مالياً في عام 2020 ، هي ساحة معركة رئيسية بين الخصومات السياسية في ليبيا.

وأضاف الموقع أنه من خلال تعيين فرحات بن قدارة أصبح لدى رئيس الوزارة بحكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة الآن أسباب وجيهة للاعتقاد بأنه سيكون أكثر سيطرة على الجانب المالي للمؤسسة ، إضافة إلى أن اتهم صنع الله الإمارات بالوقوف وراء من يحاولون الإطاحة به والسيطرة على مؤسسة النفط .

وقال وزير النفط والغاز محمد عون في شهر إبريل الماضي إن صنع الله “تجاوز صلاحياته” ويتجاهل القوانين التي تحكم قطاع النفط .

وبحسب الموقع قال جليل حرشاوي المتخصص في الشأن الليبي أن الخلاف يعود إلى سبتمبر عام 2020 عندما رفع حفتر حصارًا دام شهورًا على صادرات النفط بشرط تقسيم العائدات بالتساوي .

وتابع الموقع بالقول أن بن قدارة لا يعرف شيئًا عن النفط حيث أن طرد صنع الله من منصبه يفتح انقسامات جديدة ويحث الولايات المتحدة عن التدخل في الشؤون النفطية لليبيا وفقا للموقع .

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