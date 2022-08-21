ارتفاع للدولار وتراجع اليورو..«المركزي» يعلن أسعار العملات الأجنبية مقابل الدينار (الاحد 21 اغسطس 2022)

أعلن مصرف ليبيا المركزي أسعار صرف العملات الدولية أمام الدينار، اليوم الاحد 21 اغسطس 2022، وقد بلغ متوسط سعر صرف الدولار 4.9143 دينار، مسجلاً ارتفاعاً ملحوظاً.

وسجل متوسط سعر صرف اليورو 4.934 دينار، والجنيه الاسترليني 5.8137 دينار، والدولار الكندي 3.7826 دينار ليبي، والليرة التركية 0.2715 دينار، حسب الأسعار المعلنة من المصرف، التي تمثل السوق الرسمية للعملة.

وفيما يخص العملات العربية بلغ متوسط سعر صرف الريال السعودي 1.3086 دينار، والدرهم الإماراتي 1.338 دينار، والدينار التونسي 1.543 دينار، والدرهم المغربي 0.4724 دينار ليبي.

وفيما يلي جدول كامل يظهر اسعار العملات من المصرف المركزي اليوم الاحد 21 اغسطس 2022: