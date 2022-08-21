خاص.. مصدر يكشف لصدى عن مقصد ديوان المحاسبة بتوصيته البريقة بمنح الصلاحية لشركات التوزيع باستيراد الوقود وتوزيعه بالسعر العالمي

كشف مصدر حكومي في تصريح حصري لصحيفة صدى الاقتصادية حصرياً لصحيفة صدى الاقتصادية بأن مقصد مراسلة ديوان المحاسبة طرابلس للبريقة وتوصياته في الفقرة الخاصة بتوزيع الوقود من خلال شركة البريقة بالسعر المدعوم وبحصة محددة عبر محطات تتبع إليها مباشرة ومنح الصلاحية لشركات التوزيع الأخرى باستيراد الوقود وتوزيعه بالسعر العالمي أي أن تقوم البريقة بتوزيع الوقود بالسعر المدعوم 0.15 وبعض الشركات تقوم بتوزيع الوقود بالسعر “العالمي” .

وتابع بالقول أن الغرض بالتجديد بأن تقوم المحطات التابعة للبريقة فقط بتوزيع الوقود بالسعر المدعوم ، والمحطات التي لا تتبعها تستورد الوقود وتوزعه بالسعر العالمي .

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