العمل تحمل مسؤولية تواجد عمالة وافدة بشكل غير قانوني في المخابز للجهات الضبطية

قال وزير العمل والتأهيل علي العابد إن مسؤولية العمالة الأجنبية الوافدة بشكل غير قانوني، والتي تعمل في المخابز والمعامل وغيرها من الأنشطة، تقع على عاتق الأجهزة الرقابية والضبطية.

وأوضح العابد خلال تصريحات صحفية، إن وزارته قدمت شكاوى لمكتب النائب العام مفادها وجود عدد من الشركات تعمل على استجلاب عمالة أجنبية بطرق غير قانونية عبر المنافذ.

وبين العابد أن مسؤولية وزارته، هي متابعة أوضاع وإجراءات العمالة الوافدة المسجلة بمنظومة وزارة العمل، والتي دخلت البلاد بشكل قانوني، وفقا لاتفاقيات استجلاب عدد من العمالة الوافدة للبلاد.