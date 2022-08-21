الحديد والصُلب تشرع في تنفيذ البرنامج التدريبي للباحثين عن عمل

اجتمع مدير إدارة التدريب بالشركة الليبية للحديد والصلب “خالد عيبلو” اليوم الأحد، مع رئيس مجلس إدارة صندوق تنمية الموارد البشرية بوزارة العمل “فائز أبوعمران” ، ومدير مكتب وزارة العمل مصراتة “بشير حيدر”.

قام الضيوف صحبة مدير إدارة التدريب بالشركة، بزيارة المتدربين داخل القاعة والاطلاع على سير العملية التدريبية .

وقال “خالد عيبلو” : “تستهدف هذه المرحلة من البرنامج عدد 21 باحثا عن عمل من مدن مصراتة والخمس وتاورغاء وزليتن، حيث تم إلحاقهم بدورة تدريبية في مجال الأمن والسلامة والإطفاء، ثم في مرحلة أخرى سيلتحقون بدورات تخصصية كل حسب تخصصه، في برنامجٍ مدته من 3 إلى 4 أسابيع.”.

حيث تجدر الإشارة إلى أن هذا البرنامج يأتي في إطار اتفاقية التعاون الموقعة بين الشركة ووزارة العمل والتأهيل في ديسمبر 2021؛ والتي من ضمن بنودها تفعيل التعاون بين الطرفين في مجالات التدريب وبخاصة شريحة الباحثين عن عمل، وفق المنظومات الرسمية والموثقة بمكاتب وزارة العمل والتأهيل بمختلف المدن الليبية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة صدى الاقتصادية