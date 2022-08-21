وصول 290 حاوية بضائع و34 ألف طن من القمح لميناء الخمس البحري

استقبلت أرصفة ميناء الخمس البحري، سفينة نقل الحاويات SLNG ،التابعة للوكِيل الملاحي لشركة الدليل ، وعلى متنها 131 حاوية لبضائع متنوعة ، والسفينة EMILIA التابعة لشركة أمواج ليبيا للتوكيلات الملاحية ،وعلى متنها 89 حاوية لسلع مختلفة ، بالإضافة لتواجد السفينة CORN التابعة لشركة دورب الأطلس ، وعلى متنها 34,850 ألف طن من القمح الصب.
وبحسب إدارة الميناء ،فإنه من المتوقع وصول السفينة VEGA SCORPIO ،التابعة لشركة بحار العالم وعلى متنها 70 حاوية لبضائع متنوعة.
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