بدء التجارب التشغيلية لزيادة الإنتاج بحقل الفارغ النفطي

أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط ، بدء فرق العمل بإجراء الاختبارات التجريبية بحقل الفارغ، والعمل على زيادة الإنتاج تدريجياً إلى أن وصل إلى معدل 149 مليون قدم مكعب من الغاز و9000 برميل من المكثفات في اليوم.

يشار إلى أن حقل الفارغ والتابع لشركة الواحة للنفط، يعد أكبر مشروع على مستوى قطاع النفط، جاري العمل على تنفيذه منذ عام 2011، ويحتوي على احتياطيات قابلة للاسترداد تقدر بنحو 2.61 تريليون قدم مكعب و121.2 مليون برميل من النفط و 538 مليون برميل من المكثفات، بحسب بيانات من وزارة النفط والغاز.