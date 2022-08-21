الوطنية للنفط تعلن عن زيادة القدرة الإنتاجية بحقل الفارغ

أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط عن بدء فريق العمل بحقل الفارغ بإجراء الاختبارات التجريبية بتاريخ 15 أغسطس 2022، والعمل على زيادة الإنتاج تدريجياً إلى أن وصل إلى معدل (149) مليون قدم مكعب من الغاز و(9000) برميل من المكثفات في اليوم.

وذلك بتظافر جهود العاملين من مختلف الإدارات ومتابعة الإدارة العليا بشركة الواحة للنفط وتوجيهات المؤسسة الوطنية للنفط بضرورة العمل على رفع القدرة الإنتاجية لحقل الفارغ، وكذلك بعد تشكيل فريق عمل من بعض الإدارات لرفع الطاقة الإنتاجية بما يتلائم مع الظروف التشغيلية للمعمل وحالة الآبار .

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