ديوان المحاسبة يطالب البريقة بتنفيذ منظومة لتتبع حركة نقل وتوزيع الوقود

طالب ديوان المحاسبة شركة البريقة لتسويق النفط والغاز، بتنفيذ منظومة إلكترونية شاملة لتتبع حركة توريد ونقل وتوزيع الوقود، والحد من الديون المتراكمة على شركات التوزيع، ومنع التعامل مع الشركات المتراخية في السداد.

كما طالب رئيس ديوان المحاسبة خالد شكشك، في خطاب موجه لشركة لبريقة، بعدم التعامل مع شركات التوزيع ذات مجالس الإدارة المنقسمة والمحطات المسجلة دفترياً.

ودعى شكشك جهات الاختصاص لإيجاد حلول شاملة لهذا الملف، من خلال المفاضلة بين عدة بدائل والتي منها توفير بطاقة دعم أو الاتجاه للدعم النقدي المباشر، أو توزيع الوقود من خلال شركة البريقة بالسعر المدعوم وبحصة محددة عبر محطاتها مباشرة، بالإضافة لمنح الشركات الأخرى صلاحية استيراد الوقود وتوزيعه بالسعر العالمي.