اقتراح حكومي لتنفيذ 54 مشروع تنموي بقيمة 128 مليون دينار في الجنوب الليبي

عقد نائب رئيس مجلس الوزراء بحكومة الوحدة رمضان أبوجناح، إجتماعًا مع كلا من رئيس مصلحة الطرق والجسور ومدير جهاز تطوير المراكز الإدارية ورئيس جهاز تنفيذ مشروعات المرافق ، لمتابعة المشروعات التي يجرى العمل عليها بالمنطقة الجنوبية والمتكونة من 44 مشروع تنموي.

كما إطلّع أبوجناح على المقترحات المقدمة من الأجهزة التنفيذية لمشاريع النصف الثاني من العام الجاري، لصالح المنطقة الجنوبية والمتكونة من 54 مشروع تنموي ، بقيمة 128 مليون دينار، لمعالجة الطرق والمرافق العامة وترميم وتطوير مخارج ومداخل المدن.